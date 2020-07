Einsatz für Hobby-Detektive am See

Mit durchschnittlich 420.000 Gästen ist Podersdorf am See eine der größten Tourismusgemeinden des Burgenlandes. Um den Ort für Touristen noch attraktiver zu machen und neues Publikum anzulocken, gibt es vonseiten des Tourismusverbandes und der Gemeinde immer wieder neue Ideen. So soll etwa aus dem Strandbad ein Erlebnisbad entstehen. Mit dem Bau einer „in Österreich einzigartigen Abenteuerwelt“ soll schon ab Herbst begonnen werden. Schon jetzt, pünktlich zum Start in die Sommerferien, wartet eine neue Freizeitattraktion: Bei „Lake’s Escape“ sind vor allem Hobby-Detektive gefragt.