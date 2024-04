Burgenland: Konzerte und Theater in der Synagoge Kobersdorf

In der Synagoge in Kobersdorf (Bezirk Oberpullendorf) sind heuer wieder Konzerte , Theateraufführungen und Workshops mit einem Schwerpunkt auf jüdischer Geschichte und Kultur geplant.

Unter anderem wird das Isabel Frey Trio jiddische Lieder aus aller Welt zum Besten geben und das Stück "Name: Sophie Scholl - über Widerstand und Zivilcourage" zu sehen sein, kündigte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Donnerstag an.