Spurensuche in Burgenlands Synagogen

Etwa 3.800 Juden lebten laut einer Schätzung vor dem Jahr 1938 im Burgenland. Dass sich das Land zu seinem jüdischen Erbe bekennt, wird derzeit durch mehrere Projekte in verschiedenen Synagogen sichtbar. So wie zum Beispiel in der jüngst restaurierten ehemaligen Synagoge Stadtschlaining, wo am Mittwoch die Ausstellung „Spurensuche. Fragmente jüdischen Lebens im Burgenland“ eröffnet wurde.