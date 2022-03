Sanierung der Synagoge Kobersdorf vor Abschluss

Die "Siebengemeinden"

Unter dem Begriff Siebengemeinden (hebräisch Schewa Kehilot), werden ehemals jüdische Gemeinden im heutigen Nord- und Mittelburgenland bezeichnet, die unter der Esterházyschen Herrschaft im damaligen Ungarn entstanden sind.

Zu den Siebengemeinden zählten neben Kobersdorf auch Eisenstadt, Mattersburg, Lackenbach, Frauenkirchen, Kittsee und Deutschkreutz.

3.800 Juden lebten im Burgenland

Etwa 3.800 Juden lebten laut einer Schätzung bis zum Jahr 1938 im Burgenland.

1529 siedelte sich der erste Jude in Kobersdorf an, das ist im Buch „Die ehemalige jüdische Gemeinde Kobersdorf" von Erwin Hausensteiner zu erfahren. 1828 gab es 746 jüdische Kobersdorfer – was etwa die Hälfte der Gesamtbevölkerung des Ortes bedeutete.

1859 wurde die Synagoge in der Nähe des einstigen Bethauses errichtet und am 11. April 1860 eröffnet.Im März 1938 kam es zur Schändung durch die Nazis, das Gebäude wurde ein SA-Heim. Eine Sprengung konnte verhindert werden.1948 war die Synagoge an die IKG restituiert worden, ein Jahr später wurde sie an einen Verein zur Erhaltung und kulturellen Nutzung der Synagog verkauft. Seit 2019 ist das Land Eigentümerin.