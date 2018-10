Kobersdorf: Neuer Anlauf für die Synagoge

Immer wieder herrscht bei Besuchern von Kobersdorf Unverständnis darüber, dass die Synagoge im Ort nicht öffentlich zugänglich ist. Sie ist – neben jener in Eisenstadt – die einzige der berühmten Sieben-Gemeinden des Burgenlandes, die die Zerstörungswut der Nazis im Zweiten Weltkrieg zumindest von außen her unbeschadet überstanden hat (siehe Zusatzbericht). Doch jetzt sei das unter Denkmalschutz stehende Gebäude in einem schlechten baulichen Zustand, vor Kurzem musste eine Veranstaltung abgesagt werden. Um das kulturelle Erbe zu bewahren, gibt es nun Gespräche zwischen dem Land und dem Besitzer, dem „Verein zur Erhaltung und kulturellen Nutzung der Synagoge Kobersdorf“.

In welcher Richtung sich das Land einbringen könne, sei noch Gegenstand von Verhandlungen, heißt es aus dem Büro von Kulturlandesrat Hans Peter Doskozil ( SPÖ). „Es gibt eine gute Gesprächsbasis mit Vertretern des Vereins“, sagt eine Sprecherin des Landesrats. Mehr wolle man aufgrund der laufenden Verhandlungen derzeit nicht sagen.

„Wir sind erst am Anfang von Gesprächen“, sagt Vereinsobfrau Naama Magnus. Wie der KURIER aus gut informierter Quelle erfuhr, soll das Land durchaus Interesse am Erwerb der Synagoge haben.

Manfred Fuchs, ehemaliger Bürgermeister von Kobersdorf und früherer Obmann des Vereins würde eine Beteiligung des Landes jedenfalls begrüßen, wie er erklärt. „So wie in den vergangenen 20 Jahren kann es jetzt nicht mehr weitergehen. Es ist Zeit, neu zu beginnen“, sagt Fuchs. In seiner Zeit als Obmann habe es etliche Veranstaltungen in der Synagoge gegeben, bei der auch prominente Persönlichkeiten wie beispielsweise Fritz Muliar zu Gast gewesen sein. „Ich wäre jedenfalls bereit, mich in einem neuen Verein rund um die Synagoge einzubringen“, versichert der frühere Obmann.