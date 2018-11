Ludwig Stössel: Von Lockenhaus nach Hollywood

Gedenkwoche in Lockenhaus

Etwa 30 Juden lebten 1938 in Lockenhaus. Dreizehn von ihnen wurden nachweislich in Konzentrationslagern ermordet.

„Wir wollen nicht vergessen, was damals passiert ist“, sagt die Lockenhauserin Ruth Patzelt. 80 Jahre nach dem Beginn der Nazi-Diktatur hatte man ein eintägiges Gedenkfest für die Opfer der Shoa veranstalten wollen. Doch daraus ist nun das Projekt 1938.2018 entstanden – ein einwöchiger Gedenkreigen. Gemeinsam mit Barbara Horvath, Gertraud Horvath und Denise Steiger – arbeitet Patzelt seit März diesen Jahres an dem Projekt. Was Patzelt besonders freut: „Es haben sich auch die Nachkommen ehemaligen jüdischer Bewohner der Gemeinde angekündigt, die extra aus Israel anreisen.“

Den Ausgang nimmt die Gedenkwoche beim Mahnmal, prominente Festredner – darunter Autor Peter Menasse – werden die Eröffnungsrede halten. Zu sehen ist auch die neue Kunst Installation Mezuzah. „Es symbolisiert die Türen, die fehlen und die jüdischen Häuser, die es im Ort nicht mehr gibt.“

Am 5. November, bittet Patzelt zum Literaturabend (Beginn: 18.30 Uhr, Altes Kloster). Dabei erzählt sie von ihrer Spurensuche nach jüdischer Kultur. Am 7. November (19 Uhr) steht ein Vortragsabend über Ludwig Stössel auf dem Programm.

Anlässlich des Gedenkens an die Reichspogromnacht wird am 9. November an verfolgte Menschen weltweit gedacht. „Schau mir in die Augen, Kleines, heißt es am Samstag, den 10. November, bei der Kinovorführung.

Die Gedenkwoche wird am Sonntag, 11. November, mit einem Innehalten beim Mahnmal abgeschlossen.

Auch die Schüler der Volks- und der Neuen Mittelschule (NMS) beteiligen sich an dem Projekt. Die Filmplakate haben NMS-Schüler gestaltet, sagt Patzelt, die selbst Pädagogin ist. „Es ist wichtig, die Jungen mit der Geschichte in ihrem Ort vertraut zu machen. Auch deshalb, dass sich diese Geschichte nicht mehr wiederholt.“