Durch Holocaust-Gedenkinitiative Verwandte gefunden

Auch für Patzelt, die sich seit Jahren mit der Geschichte der jüdischen Bewohner von Lockenhaus befasst, ist der Kontakt mit einem Nachkommen eines früheren Bewohners eine Freude. „Ich war völlig überrascht und aufgeregt, denn über Emanuel Stössel haben wir sehr wenig Daten.“ Dass drei Töchter Emanuel Stössels 1938 nach England fliehen konnten, das sei bisher nicht bekannt gewesen.

Seit Jahren bemüht sich Ruth Patzelt, „das jüdische Erbe in Lockenhaus sichtbar zu machen“. 2008 hat Architektin Barbara Horvath im Ort eine Gedenktafel für die Opfer der Shoa gestaltet. Dreizehn Namen sind in das Mahnmal eingraviert. Es gebe noch so viele Geschichten ehemaliger jüdischer Bewohner, die noch im Verborgenen lägen. „Da fehlt noch was in Lockenhaus“, so Patzelt.

Derzeit überwiegt die Freude: Robert Schon und seine Familie haben ihren Besuch angekündigt. „Wir freuen uns alle, Ruth zu treffen.“

www.shalom-lockenhaus.at