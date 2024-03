Neue Denkmäler für Burgenland-Roma: Ausgelöscht, aber nicht vergessen

Ein Kapitel der burgenländischen Geschichte , das früher oft ausgeblendet wurde, wird heute immer sichtbarer. Es geht um die Romnja und Roma , die bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten in mehr als 120 Siedlungen im Burgenland lebten.

In der südburgenländischen Gemeinde Loipersdorf-Kitzladen (Bezirk Oberwart) siedelten sich erstmals Mitte des 19. Jahrhunderts Roma-Familien an.

Mitte der 1930er-Jahre lebten dort rund 160 Angehörige dieser Volksgruppe. Weniger als zehn von ihnen sollten nach dem Zweiten Weltkrieg ins Burgenland zurückkehren.

In dem 2020 erschienen Buch „Einfach weg! Verschwundene Romasiedlungen im Burgenland“ beschreiben die Historiker Herbert Brettl und Gerhard Baumgartner, wie problematisch das Zusammenleben vor allem in der Siedlung in Kitzladen war. Es sei von sozialen und religiösen Konflikten geprägt gewesen, da die Mehrheitsbevölkerung Lutheraner und die Roma katholisch waren. Dies habe dazu beigetragen, dass die Verfolgung der Minderheit unmittelbar nach dem „Anschluss“ 1938 ihren Lauf nahm.