Roma in Österreich: Eine Geschichte, die offiziell vor dreißig Jahren begann

Am 16. Dezember 1993 wurden Roma als sechste Volksgruppe in Österreich anerkannt. Diese Anerkennung war das Ziel eines langen, beschwerlichen Weges und eines Kampfes um Gleichstellung in der Gesellschaft. Zwei Jahre nach der Anerkennung ereignete sich das Bombenattentat von Oberwart, bei dem vier junge Roma in der Oberwarter Roma-Siedlung ermordet wurden. Es handelt sich um das schwerste rassistisch motivierte Verbrechen in der Zweiten Republik.

Im selben Jahr, nur wenige Monate später, wurde der Volksgruppenbeirat der Roma ins Leben gerufen. „Die Anerkennung der Roma als Volksgruppe gilt als Meilenstein in der österreichischen Rechtsgeschichte, als Endpunkt einer mehrere hundert Jahre dauernden Verfolgungsgeschichte, als Höhepunkt österreichischer Minderheitenpolitik und als Beginn einer europäischen Erfolgsgeschichte österreichischer Roma-Politik“, betont Voice of Diversity in der Presseaussendung anlässlich des Internationalen Tages der Roma.

Mit Kunst und Kultur wird er dieses Jahr begangen. Der Verein Voice of Diversity lädt zu ihrer Veranstaltung am 8. und 9. April. Sie machen darauf aufmerksam, dass es dieses Jahr ein ganz wichtiges Jubiläum zu feiern gibt: 30 Jahre Anerkennung der Roma als Volksgruppe in Österreich.