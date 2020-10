Das Leben der Roma im Burgenland neu aufgeblättert

Das neue Buch „Einfach weg“ war sowohl ihm als auch Brettl ein „Herzensanliegen“. Wie die Geschichte an sich und das bereits seit Jahren. Für Herbert Brettl kam in seiner Jugend nur ein Studium infrage: Geschichtsforschung und -wissenschaft. In seiner Lehrtätigkeit an der PH Burgenland und am Gymnasium Neusiedl versucht er auch heute bei seinen Schülern und Studenten die Leidenschaft für Geschichte zu wecken.

„Durch die Erforschung der regionalen Geschichte soll der Zugang zum Land, in dem man lebt, geschärft werden. Ein Historiker arbeitet vielfach wie ein Detektiv – die Forschungen bringt immer wieder Neues hervor und man stellt auch immer wieder neue Fragen an die Geschichte – das ist einfach spannend“, sagt Herbert Brettl spürbar begeistert. Ihm sei es wichtig, vorhandenes Wissen an Interessierte weiterzugeben. Sowohl durch Bücher aber auch im Internet, zum Beispiel in seinem Geschichtsblog „History Burgenland Blog“. So will er auch jüngere Menschen für das Thema Geschichte begeistern.

„Einfach weg“ dürfte nicht das letzte gemeinsame Buch von Baumgartner und Brettl gewesen sein. Schließlich loben sie die „gute Zusammenarbeit“ in höchsten Tönen. Und außerdem gebe es noch genügend Material, um die Geschichte des Landes aufzuarbeiten.