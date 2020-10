Neuer Chef für zwei burgenländische Kulturfestivals gesucht

VonMichael PekovicsDas Burgenland ist reich an Kultur und deren Events. Zwei davon sollen künftig unter einer Intendanz stattfinden: die Seefestspiele in Mörbisch und der Festivalsommer Jopera in Jennersdorf, beide unterliegen der Verantwortung der Kulturbetriebe Burgenland (KBB). Die entsprechende Ausschreibung für die Generalintendanz hätte am Montag veröffentlicht werden sollen, tatsächlich geht sie aber erst heute, Dienstag, online, wie eine KURIER-Anfrage bei den KBB ergab.