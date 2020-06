Was Volksgruppensprecher zu sagen haben

Will sich das offizielle Burgenland von seiner lieblichen Seite präsentieren, überlässt es gerne der Tamburizza die Bühne. Die burgenlandkroatischen Ensembles in ihrer farbenfrohen Tracht sind ein Sinnbild für die viel beschworene Vielfalt der Volksgruppen. Kein Besuch eines Staatsoberhaupts kommt ohne heiter-melancholische Weisen der größten Minderheit in Pannonien aus.

Aber der schöne Schein kann nur bei festlichen Anlässen über die ungewisse Zukunft der Volksgruppe mit geschätzten 25.000 bis 35.000 Angehörigen (Gesamtbevölkerung: knapp 290.000) hinwegtrösten.

Denn das Fundament der Volksgruppen, die Sprachkompetenz, bröckelt. Das ist bei den beiden anderen anerkannten Volksgruppen im Burgenland, Ungarn und Roma, nicht viel anders.