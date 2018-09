Burgenlandkroatisch ist in Gefahr, bald für immer zu verklingen

Weil „die Sprachkompetenz der Kinder immer schwächer wird“, wie Pflichtschulinspektorin Karin Vukman-Artner bestätigt, setzt der Landesschulrat im Minderheitenschulwesen in den Volksschulen ab sofort auf „immersiven“ („eintauchen“) Sprachunterricht. Wurde bisher außer in Deutsch und Englisch in allen Gegenständen ständig zwischen Deutsch und Burgenlandkroatisch hin- und hergesprungen, wird jetzt einen Tag oder eine Woche jeweils nur eine Sprache verwendet, ehe gewechselt wird. Die Kinder sollen so ins Burgenlandkroatische eintauchen, statt an der Oberfläche zu bleiben.

Zunächst wird die Methode nur in den vergleichsweise noch homogenen Regionen des Mittel- und Südburgenlandes erprobt, frühestens 2020 will man wissen, ob es was bringt.