Zeitzeuge erzählt: Meine Flucht vor den Nazis aus Österreich

Im November 1940 kam das Schiff in Haifa an. Aber auch dort konnten die Flüchtlinge nicht bleiben, wie der britische Hochkommissar in Palästina verfügt hatte. „Aus diesem Grund stand im Hafen die Patria bereit, um die ankommenden Flüchtlinge weiter zu transportieren“, erklärt der Historiker.

„Um das Auslaufen der Patria zu verhindern, wollte die Haganah (eine zionistisch-paramilitärische Untergrundorganisation in Palästina, Anm.) das Schiff fahruntauglich machen und legte eine Bombe auf der Patria.“ Das Schiff sank, 200 Menschen ertranken. Während die Überlebenden in Palästina bleiben durften, wurden die auf der Atlantic wartenden Flüchtlinge – darunter Familie Riegler – Ende Dezember 1940 auf die Insel Mauritius deportiert.

Langer Weg nach Isreal

„Dort waren meine Mutter, meine Schwestern und ich getrennt vom Vater untergebracht. Ich habe ihn ein Jahr lang nicht gesehen.“ Die Flüchtlinge lebten in Gefängnissen unter katastrophalen Bedingungen. Nach Kriegsende ging die Familie nach Palästina. Der Vater bekam eine Anstellung in einer Fabrik. Die Kinder lernten Hebräisch. Für sie war sofort Palästina, später dann Israel ihre neue Heimat.

Riegler studierte Judaistik und Bibliothekswesen und wurde Bibliothekar der Israelischen Nationalbibliothek. Er lebt heute in Jerusalem.

Er sei aufgeregt, dass er nun zu Besuch in Kobersdorf ist. Dass die ehemalige Synagoge „so schön“ restauriert wurde, freue ihn sehr. „An diesem Ort, hier in der Synagoge, hier sind auch mein Großvater und mein Vater gewesen.“ Sein Großvater ist hier am jüdischen Friedhof Kobersdorf begraben.

„Meine Frau“, sagt Riegler, „ist vor vier Jahren gestorben.“ In den gemeinsamen sechs Kindern, 28 Enkeln und 27 Urenkeln lebt die Familie, die ihre Wurzeln im Burgenland hat, nun im Heiligen Land weiter.