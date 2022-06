Wochen der Entscheidung für neues Spital in Gols

Erst 2030 soll das Spital in Gols in Betrieb gehen, aber schon in den kommenden Wochen fällt eine wichtige Vorentscheidung. Denn noch bis 22. Juli liegt die Flächenwidmungsplanänderung der Gemeinde Gols mit allen Gutachten zur öffentlichen Einsicht im Golser Gemeindeamt und in der zuständigen Abteilung 2 im Eisenstädter Landhaus auf. Fast 900 Seiten dick ist der Wälzer, das Lektüre-Interesse der Golser Bevölkerung hält sich bisher aber in Grenzen.