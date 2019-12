75 Maßnahmen: Burgenlands Klimaschutz fängt in der Politik an

Und was kommt im Zuge der Klimastrategie nun auf den einzelnen Bürger zu? In rund zehn Jahren, bis 2030, sollen laut Eisenkopf Ölheizungen in Privathaushalten durch klimafreundliche Alternativen ersetzt werden. Das Verbot im Neubau gilt bereits ab 1. Jänner 2020. Das müsse laut Eisenkopf „sozial verträglich“ erfolgen, also über „Förderungen und Anreize“.