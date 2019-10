Ein Auto ist nicht mehr genug: Zahl der Zweitwagen verdoppelt

Auf 1.000 Haushalte im Burgenland kommen bereits 653 Zweitwagen. Das ist im Bundesländer-Vergleich mit Abstand die höchste Zahl. In Niederösterreich etwa sind es 547 Zweitwagen pro 1.000 Haushalte. In den westlichen Bundesländern deutlich weniger: 342 in Vorarlberg, 339 im Land Salzburg und 337 in Tirol.

„ Zweitwagen waren vor 20, oder 30 Jahren ein Zeichen von Wohlstand. Heute ist ein hoher Anteil von Haushalten mit Zweitwagen vor allem ein Indiz von Mangel“, sagt VCÖ-Experte Markus Gansterer. „Ein Mangel an Nahversorgung und an öffentlichen Verkehrsverbindungen. Die Mobilitätsprobleme der Regionen sind häufig auch die Folge der Zersiedelung. Ortskerne und Nahversorgung wurden in der Vergangenheit vernachlässigt, Supermärkte und Wohnsiedlungen entstanden an Orten, die oft nur mit dem Auto gut erreichbar sind.“