Wie Windkraft und Fotovoltaik im Burgenland immer wichtiger werden

Coca-Cola HBC ist in 28 Ländern tätig und füllt die Produkte der The Coca-Cola Company als Lizenznehmer für den heimischen Markt ab. „Gruppenweit, also in allen 28 Ländern, werden wir die direkten -Emissionen im Vergleich zu 2010 bis 2020 um 50 Prozent senken“, stellte Frank O’Donnell, General Manager von Coca-Cola HBC Österreich, fest. In Österreich habe man dieses Ziel längst erreicht.

Bereits seit 2017 würden alle Produkte in Edelstal ausschließlich unter Nutzung von Ökostrom aus erneuerbaren Energien erzeugt. Mehr als 500 Millionen Liter Getränke der Marken Coca-Cola, Fanta, Sprite sowie Römerquelle werden jährlich in Edelstal produziert. Am Standort sind rund 350 Mitarbeiter beschäftigt.