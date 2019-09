Bezirk Neusiedl am See fährt ab 2021 mit Wasserstoffbussen

Das kündigte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Energie Burgenland-Vorstandsvorsitzendem Michael Gerbavsits am Mittwoch in Weiden am See an. Durchgeführt wird das Projekt gemeinsam mit der ÖBB-Postbus GmbH.

In einem weiteren Schritt soll das Projekt dann bis zum Jahr 2024 mit 14 weiteren Wasserstoff-Bussen auch auf den Bezirk Eisenstadt ausgeweitet werden. „Die Energie Burgenland wird uns als Paradeunternehmen auf dem Weg zur Erreichung der Klimaziele begleiten“, streute Doskozil dem Energiekonzern Rosen.

Die Energie Burgenland wird um 8,5 Millionen Euro eine Elektrolyse-Anlage errichten und so die Produktion des für den Betrieb der Busse benötigten Wasserstoffes sicher stellen. Derzeit wird dieser nämlich – wenig umweltfreundlich – aus Erdgas gewonnen, künftig soll das durch umweltschonende Windkraft gelingen. Laut VCÖ ist Wasserstoff zwar für Pkw wenig sinnvoll, sehr wohl aber für schwere Fahrzeuge wie Lkw, Busse oder Lokomotiven.