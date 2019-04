Radwegenetz wird attraktiver: Mehr Förderungen für Ausbau

Das Burgenland ist zwar bekannt für die wunderschönen touristischen Radwege, für Alltagswege wird das Fahrrad aber derzeit nur selten verwendet. Dabei ist die Hälfte der von den Burgenländern zurückgelegten Wege kürzer als 5 Kilometer. Gleichzeitig hat das östlichste Bundesland allerdings den höchsten Motorisierungsgrad in ganz Österreich: Auf 1.000 Einwohner kommen 668 Pkw.

Deshalb wurde die Mobilitätszentrale beauftragt, auf Basis des 2018 erstellen Masterplans Radfahren ein neues Radbasisnetz auszuarbeiten. In den Bezirken Neusiedl am See, Mattersburg, Oberpullendorf und Jennersdorf sind diese Planungen bereits abgeschlossen, als nächstes werden die Basisnetze für Oberwart und Eisenstadt erstellt.