Mattersburg: Große Zustimmung der Bürger für den Citybus

Damit bestätigen die Befragten in der KURIER-Umfrage die Entscheidung des Mattersburger Gemeinderates. Dieser sprach sich nämlich in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend einstimmig für den Start des Projekts Citybus aus.Das Konzept dafür wurde auf Basis von Anregungen aus der Bevölkerung erstellt, die im Rahmen einer Bürgerversammlung Ende Jänner eingeholt wurden.