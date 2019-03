KURIER-Umfrage: So sehen die Mattersburger ihre Innenstadt

Eine Sache haben so gut wie alle Kleinstädte gemein: Die Verlagerung des Handels weg von den Innenstädten und hin zu den peripheren Gebieten am Stadtrand. Der Bau diverser Einkaufs- und Fachmarktzentren bringt eine Ausdünnung der Geschäfte in den Zentren mit sich, auch wenn die Wirtschaftskraft in Summe vermutlich steigt.

Die Bezirkshauptstadt Mattersburg ist da keine Ausnahme: Das innerstädtische Einkaufszentrum wurde 2018 von der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft gekauft. Künftig wird es anstatt Libro & Co. dort Wohnungen und Büros geben. Wohnraum ist eine Möglichkeit, Gebäude dieser Art sinnvoll zu verwerten. Die Folge sind mehr Einwohner in den Städten mit Wünschen und Bedürfnissen.