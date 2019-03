Regionalumfrage: Die Anliegen der Burgenländer

Erst vor wenigen Tagen wurde die große Burgenland-Umfrage des KURIER gestartet und schon liegen erste Antworten vor. Noch nicht per Post, weil die Fragebögen erst dieser Tage allen Haushalten im Bundesland zugestellt werden. Aber auf kurier.at haben an den ersten beiden Tagen an die 200 Personen bereits Fragen beantwortet und individuelle Wünsche deponiert. Wobei die meisten Reaktionen bislang aus dem Südburgenland stammen.

Hier einige Beispiele aus den ersten Antworten: Wie zu erwarten, ist das Thema der ärztlichen Versorgung am Land der Bevölkerung fast zu 100 Prozent sehr wichtig. In Eisenstadt gibt es vorerst einmal eine klare Mehrheit für ein Kino. Und im Nordburgenland ist der freie Zugang zum Neusiedler See ein heißes Thema.

Bei den individuellen Zusatzanliegen, die neben den jeweils fünf vorgegebenen Fragen deponiert werden können, sticht ein Thema deutlich heraus: das Pendeln. Speziell im Südburgenland ist aktuell fast auf jedem zweiten Fragebogen eine zusätzliche Forderung zum öffentlichen Verkehr und zum Ausbau von Straßen zu finden.