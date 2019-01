Ölkessel: Geld fürs Wechseln

Bei der Wohnbauförderung ortet man laut Referatsleiterin Claudia Pingitzer steigendes Interesse: „Vor allem bei Ölheizungen und Fotovoltaikanlagen. Auffallend ist, dass die Bürger bereits vorab sehr gut informiert sind und nur mehr Details erfragen.“ Am häufigsten und oft auch am besten sei der Umstieg von Öl auf Wärmepumpe in Kombination mit Fotovoltaik- (Stromerzeugung) oder Solar-Anlagen (Wärmeerzeugung). Der Kauf eines neuen und effizienteren Ölkessels sei langfristig die falsche Entscheidung: „Die Preise werden weiter steigen.“

Konkret gefördert wird der Tausch eines Ölkessels auf ein alternatives Heizungssystem in einem Ein- oder Zweifamilienhaus beziehungsweise in einem Reihenhaus im Eigentum bis zu maximal 3000 Euro. Ein Bonus von 400 Euro ist möglich, wenn zusätzlich eine Fotovoltaik- oder Solaranlage eingebaut wird. Für die Errichtung einer Fotovoltaik-Anlage kann aufgrund geltender Richtlinien eine zusätzliche Förderung von bis zu 1375 Euro lukriert werden, womit sich die mögliche Gesamtförderhöhe auf 4.775 Euro erhöht.

Die Sonderförderaktion läuft ab sofort bis 15. Mai, 400.000 Euro stehen zur Verfügung. Zusätzliche Förderungen beim Heizungstausch können auch bei der Energie Burgenland beantragt werden.