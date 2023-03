38-Jähriger nach Überfall auf Tankstelle im Burgenland festgenommen

Der Kroate hatte die Tankstelle am Sonntagabend kurz vor 23.00 Uhr betreten und sich zunächst als Kunde ausgegeben, dann aber versucht, in die Kassa zu greifen. Es kam zu einem Gerangel mit dem Kassier, der vom 38-Jährigen bedroht wurde. Schließlich schnappte sich der Mann Geld aus der Kassenlade und fuhr mit dem Auto davon.

Ähnliche Taten in Wien

In Wien soll er laut Polizei ähnlich gelagerte Straftaten begangen haben. In drei Supermärkten soll er Geld aus den Kassen genommen und teilweise auch Kassierer attackiert haben - unmittelbar nach einem solchen Vorfall wurde er in Wien-Döbling festgenommen. In einer Tankstelle soll der 38-Jährige außerdem Zigaretten entwendet haben.

Der Kroate war nach Angaben der Polizei in Graz an einer Scheinadresse gemeldet. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in die Justizanstalt eingeliefert. Bei seiner Vernehmung verweigerte er die Aussage.