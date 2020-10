Zeitgeschichte: Was mehr als 1000 Zeitzeugen Hugo Portisch erzählt haben

Was bestimmte Ereignisse betrifft, können Historiker demnächst aus dem Vollen schöpfen: „Allein zum Kriegsende 1945 gibt es 100 Zeitzeugen“, erzählt Hannes Leidinger vom Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung (LBI). Über ihre Erinnerungen an das Ende der Monarchie 1918 und die schwierigen Jahre danach geben immerhin 25 Zeitzeugen Auskunft. Und das ist nur ein winziger Teil dessen, was da gerade aufgearbeitet und in eine Datenbank eingespeist wird: Mehrere Institutionen rund um das LBI, das Institut für Zeitgeschichte der Uni Wien und das ORF-Archiv erfassen mehr als 1.000 Zeitzeugen-Interviews, die Hugo Portisch ab 1981 für seine legendäre TV-Doku-Serie „Österreich I & II“ geführt hat. Dienstagabend wurde das von Zukunftsfonds und Land Niederösterreich finanzierte Projekt in der Diplomatischen Akademie in Wien vorgestellt.

Ideengeber war der Historiker Oliver Rathkolb, der lange für den renommierten Journalisten und ehemaligen KURIER-Chefredakteur gearbeitet hat: „Portisch hatte großes Interesse an neuen Quellen. Was dem Ganzen aber spezielle Würze gegeben hat und vor ihm niemand in diesem Ausmaß gemacht hat, war – Zeitzeugen zu suchen und zu interviewen. Und das nicht nur in Österreich.“