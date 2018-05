Die Frau, die sich selbst für interessant hielt

Die Journalistin, Schriftstellerin und Vortragsreisende Käthe Schirmacher, 1865 in Danzig in eine wohlhabende, liberale Kaufmannsfamilie geborenen, war Bildungspionierin, radikale Frauenrechtsaktivistin und später völkische Nationalistin. Als eine der ersten Frauen Deutschlands erwarb sie ein Doktorat und verdiente als unabhängige Buchautorin und Journalistin ihren Lebensunterhalt. Im neuen Buch wird sie als eine exemplarische Protagonistin dieses Übergangs europäischer Gesellschaften um 1900 vorgestellt – als moderne Frau, die in intimen Beziehungen mit Frauen lebte.

Nicht sympathisch und antisemitisch

„Sie hatte langfristige Partnerschaften und bewegte sich in Frauennetzwerken“, erzählt Gehmacher, die Historikerin und Biografie-Forscherin an der Universität Wien ist, im KURIER-Interview. „Mich hat stark interessiert, dass sie eine gar nicht sympathische, sehr antisemitische, deutschnationale Politikerin war – und gleichzeitig eine radikale Frauenrechtlerin. Das fand ich irritierend“, sagt Gehmacher. Und weiter: „Es war für Frauen im rechten Milieu also möglich, sich explizit für Frauenrechte einzusetzen. Die Vorstellung, dass es im rechten Lager nur stereotype Geschlechterbilder gab, ist eine verkürzte.“

Gehmacher sieht Schirmachers Antisemitismus als Zeiterscheinung. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es eine enorme Zunahme an Nationalismus, Chauvinismus und Antisemitismus – gerade im bildungsbürgerlichen Milieu, sagt sie. Und Schirmacher sei – als politisch denkender Mensch – Teil dieser Bewegung gewesen: „Die Gemäßigten haben sich in Sozial- und Schulprojekten engagiert. Die Radikalen hatten immer politische Agenden. Manche von von ihnen wurden Pazifistinnen, manche Sozialistinnen, andere wie Schirmacher rechtsgerichtete Politikerinnen.“

14.000 Briefe

Schirmacher dachte schon früh von sich selbst, dass sie eine interessante historische Persönlichkeit sei – „eher ungewöhnlich für Frauen“, fügt Gehmacher an. „Frauen glauben ja oft, dass das, was sie tun, nicht so wichtig ist.“ Und sie schrieb alles auf: „Sie archivierte ihre Schriften, ihre Arbeitsprozesse, ihre Privatkorrespondenz, führte Tagebuch.“ Ein großer Nachlass - darunter allein 14.000 Briefe - entstand, den sie kurz vor ihrem Tod der Uni Rostock übergeben hat.

Damit haben die Forscherinnen von der Uni Wien gearbeitet. Und sind froh darüber, denn „es gibt nicht so viele gute Aufzeichnungen über Frauen“, sagt Gehmacher.

Vortrag anno 1903

Mit Wien verband die Frauenrechtlerin eine rege Vortragstätigkeit. Als Rednerin zog sie vor dem Ersten Weltkrieg ein breites Publikum an. Vor allem die von Schauspielern vorgelesenen Vorträge der Wiener Urania gefielen. Darunter „Die Frau im öffentlichen Leben“. Jetzt bringen die Autorinnen diesen historischen Urania-Lichtbildvortrag von Käthe Schirmacher, der 1903 in Wien mehrfach mit großem Erfolg aufgeführt wurde, in Ausschnitten zur Wiederaufführung. Das Manuskript und die kolorierten (mit einer laterna magica vorzuführenden) so genannten „Skioptikonbilder“ sind im Wiener Volkshochschularchiv erhalten geblieben.