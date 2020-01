Barbara Stelzl-Marx ist die Wissenschafterin des Jahres

Barbara Stelzl-Marx, Jahrgang 1971, hat an der Universität Graz Geschichte, Russisch sowie Anglistik studiert und in Russland, England und den USA geforscht. Ihre Dissertation über das Kriegsgefangenenlager Stalag XVII B in Krems-Gneixendorf schloss eine Forschungslücke und die Habilitation „Stalins Soldaten in Österreich“ wurde 2012 ausgezeichnet.

Seit 2002 war sie stellvertretende Leiterin des Ludwig Boltzmann Institutes für Kriegsfolgenforschung in Graz, 2018 folgte die Mutter eines Sohnes („Valentin geht in die Volksschule“) Stefan Karner als Chefin von 15 Mitarbeitern. Seit Anfang 2019 ist sie auch Professorin für europäische Zeitgeschichte mit dem Schwerpunkt Konflikt- und Migrationsforschung an der Uni Graz.