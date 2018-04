Jahrzehntelang wuchs Gras über verdrängtes NS-Lager

Geschichte würde mit „Baggern planiert“, fürchteten namhafte Historiker im Vorjahr. Da war die Debatte um das neue Murkraftwerk in Graz gerade auf dem Höhepunkt: Archäologen entdeckten Reste des NS-Lagers in unmittelbarer Nähe zur Staustufe Puntigam, sogar Graffiti von Zwangsarbeitern. Doch die Mauerreste wurden wieder zugeschüttet.

Historikerin Stelzl-Marx sieht das jedoch als Vorteil. „Für Archäologen ist das die beste Konservierung.“ Jeder Fund sei genau dokumentiert. Nicht überprüft wurden aber bisher die Bombentrichter: „Probebohrungen werden von den Archäologen verneint. Das wäre wie die Nadel im Heuhaufen zu suchen.“ Das zielt auf den Verdacht, dass in den Trichtern NS-Opfer verscharrt worden sein könnten: So etwas passierte in der SS-Kaserne in Graz-Wetzelsdorf (heute Belgierkaserne). Sollten Arbeiter aber auf Trichter stoßen, werden sie geöffnet, versichert Stelzl-Marx. Was das für die Bauarbeiten bedeuten würde, ist klar: An der Stelle muss so lange gestoppt werden, bis Archäologen und Denkmalamt den Bereich wieder freigeben.

Fünf Themenbereiche hat die Ausstellung, die im November eröffnet wird: Lager Liebenau, NS-Herrschaft generell, Todesmärsche, Nachkriegsjustiz und Verdrängung. Für Historiker ist ein Fund im Stadtarchiv zudem eine Sensation: Man stieß auf die Zwangsarbeiterkartei sowie Meldedaten für das Lagerpersonal. Bisher ist belegt, dass 34 Menschen in dem Lager erschossen wurden.

