Stalins Charmeoffensive: Sensationsfund in Moskauer Archiven

Die Historikerin Barbara Stelzl-Marx nennt die sowjetischen Zwangsarbeiter „Opfer zweier Diktaturen“, weil sie als Kriegsgefangene im Dritten Reich an unterster Stelle standen und nach den Juden die größte Opfergruppe waren. Im Rahmen der nationalsozialistischen Arbeitseinsatzpolitik erfolgte die Deportation von Millionen Zivilisten aus den deutsch besetzten Gebieten der Sowjetunion als sogenannte „Ostarbeiter“ in das „Dritte Reich“. Die Verschleppten mussten in den verschiedenen Bereichen der deutschen Kriegswirtschaft arbeiten – darunter auch in der damaligen „Ostmark“.

Von den 5,7 Millionen Gefangenen in deutscher Hand sind 3,3 Millionen umgekommen. „Das war eine gezielte Vernichtungsstrategie gegen die als ,Untermenschen“ eingestuften sowjetischen Kriegsgefangenen“, sagt die Historikerin. „Auch in der Ostmarkt gab es eine Reihe von Kriegsgefangenenlager: das Stalag XVII B Krems-Gneixendorf war das größte. Dort ist bei den Amerikanern einer von 1000 ums Leben gekommen; aber jeder zehnte sowjetische Kriegsgefangene: ein Lager, zwei Systeme.“ Die rassisch, ideologisch motivierte Hierarchie prägte das gesamte Leben hinter Stacheldraht.

Was die Repatriierung betrifft, so erreichte die Anzahl der Heimkehrer vor 75 Jahren in der zweiten Hälfte des Jahres 1945 ihren Höhepunkt: Bis Anfang Oktober 1945 sind mehr als 5.200.000 Personen (etwa 3.100.000 Männer, 1.500.000 Frauen und 600.000 Kinder unter 16 Jahren) in die UdSSR zurückgekehrt. Motiviert wurden sie u. a. durch Flugblätter, die aus Flugzeugen abgeworfenen und in den befreiten Lagern verteilten wurden. 3,1 Millionen waren es allein zwischen Oktober 1944 und März 1945. Bis 1946 erschienen insgesamt 19 Broschüren in russischer Sprache mit einer Gesamtauflage von 1,1 Millionen Exemplaren.