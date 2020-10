Der „Anschluss“: 1938 aus einem anderen Blickwinkel

Das Bild hat sich ins kollektive Gedächtnis des Landes eingebrannt: Auf dem Wiener Heldenplatz verkündete Adolf Hitler vor einem Menschenmeer den „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich und ließ diesen durch eine Volksabstimmung am 10. April 1938 bestätigen. Am Tag davor sprach er auch am Balkon des Wiener Rathauses (Bild oben).

In der Nacht des 12. März 1938 waren deutsche Truppen in Österreich einmarschiert. In Graz war bereits am 24. Februar die Hakenkreuzfahne am Rathaus gehisst worden, die steirische Hauptstadt galt fortan als „Stadt der Erhebung“.

Zum Jahrestag 2018 hat das Ludwig Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung eine Konferenz organisiert, die sich mit Vorgeschichte und Reaktionen auf das Verschwinden Österreichs in den anderen Ländern beschäftigen sollte. Dafür wurden neue Quellen erschlossen. Daraus ist jetzt ein Buch entstanden, in dem Karner resümiert: „Österreich wurde 1938 alleine gelassen. Keine Großmacht wäre für Österreich in den Krieg gezogen. Doch auch Österreich selbst gab keinen Anlass, dass andere Staaten zu Hilfe gekommen wären. Denn Österreich hatte auf sein Recht auf Selbstverteidigung verzichtet.“