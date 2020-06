Warum Superheldinnen wie Männerfantasien aussehen müssen

Dabei sei Wonderwoman aus feministischer Sicht durchaus interessant. „Es ist einfach cool, starke Frauen zu sehen. Diese frauendominierte Welt macht Spaß und ist lustvoll, sie zeigt den Männern, wo es lang geht. Man darf nicht unterschätzen, was das für den Mainstream heißt. Aber natürlich ginge aus feministischer Sicht mehr.“

So, wie zum Beispiel in Regina Hofers Comic „Blad“ (Luftschachtverlag), das semi-autobiografisch vom Leben mit Bulimie und von der Kindheit als Ursprung allen Übels erzählt. Das Gefühl, sich im eigenen Körper nicht wohlzufühlen, geht schon auf das Aufwachsen auf dem Land zurück, wo die Protagonistin früh merkt, dass brav sein in ihrer Familie mit dem Essen zu tun hat. Der Rest ergibt sich fast von selbst: früh einsetzende Pubertät, erschreckende Wachstumsschübe, Magersucht, Haarausfall, Essanfälle, Nachprüfung in Mathematik; mit achtzehn folgt ein Kunststudium und die Hoffnung auf einen Neuanfang. Ob die Erzählerin ihn schafft und die Krankheit in den Griff bekommt? Das lässt die Graphic Novel offen. Es gibt hier keine Ratschläge.