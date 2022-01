Wissenschaft schützen

Ungewohnt emotional reagierte Peter Klimek, als der Salzburger Landeshauptmann der Covid-Expertenschaft des Landes mitten in der vierten Welle unterstellte, die Bevölkerung einsperren zu wollen. "An dem Punkt ist viel kristallisiert", erinnert sich Klimek. "Schon vor Beginn der vierten Welle sind wir mit wissenschaftlichen Argumenten in Teile der Bevölkerung nicht mehr hineingekommen. Da sind solche Aussagen kontraproduktiv. Das Vertrauen in die Wissenschaft wird weiter untergraben. Und man unterläuft die Bemühungen, Verständnis für Maßnahmen zu erreichen."

Was erschwerend hinzukommt: "Wir haben gesehen, dass es in der Pandemie oft keine einfachen und eindeutigen Antworten gibt. Auch unter den Experten ist man sich oft nicht einig. Unsere Gesellschaft ist nun einmal komplex genug, dass mehrere Blickwinkel auf dasselbe Problem gleichzeitig Berechtigung haben können." Eine Tatsache, die von Anhängern gängiger Verschwörungsideologien gerne für ihre Zwecke missbraucht werde.

In der gesellschaftlich aufgeheizten Stimmung wurde Klimek des Öfteren zur Zielscheibe hasserfüllter Botschaften. "Es ist nicht angenehm, wenn man beleidigt wird", beschreibt er. "Teilweise sind radikale Gruppierungen unterwegs. Das gibt zu denken. Man muss sich aber in Erinnerung rufen, dass hier eine Minderheit besonders laut auftritt, der man im öffentlichen Diskurs nicht zu viel Raum geben darf – und emotionale Distanz aufzubauen."

Ein weitaus größeres Problem sieht er in der "prinzipiellen Wissenschaftsskepsis: In großen Teilen der Bevölkerung ist kein Bewusstsein dafür da, dass man in wissenschaftliche Methodik mehr Vertrauen haben kann als ins eigene Bauchgefühl."

Belastungsprobe

In der Pandemie ist Peter Klimek nicht nur Prognostiker, sondern auch Privatperson. "Ich bin privilegiert. Bei uns war es von der wohnlichen Situation her kein Problem, dass meine Frau und ich im Homeoffice waren. Nachdem wir kleinere Kinder haben, setzen uns auch längeren Sperren der Nachtgastro nicht sonderlich zu", scherzt er. Fügt aber mit ernster Miene hinzu: "Es gibt mehrere Tage in der Woche, wo ich in der Früh aus dem Haus gehe und spät am Abend nach Hause komme. Es zehrt an einem, wenn die Kinder einem sagen, wie traurig sie sind, weil man sich schon so lange nicht mehr gesehen hat. Umso wichtiger ist es, dass man die Belastung ausbalanciert."

Interviews sind für Klimek inzwischen zur Routine geworden. "In der universitären Forschung werden wir vom Steuerzahler bezahlt. Es ist also unsere Aufgabe, unsere Arbeiten der Bevölkerung kommunizieren zu können." Unzählige Interviewanfragen hätten ihn in den vergangenen zwei Jahren dennoch zeitweise an die Grenze der Belastbarkeit getrieben. "Teilweise muss man einen Strich ziehen. Das ist mit einem schlechten Gewissen verbunden, weil man für so viele Fragen wie möglich zur Verfügung stehen möchte." Die Zusammenarbeit mit Journalistinnen und Journalisten sei jedenfalls "eine hochinteressante Erfahrung, die in den meisten Fällen Spaß macht und einen zwingt, seine Annahmen ständig kritisch zu hinterfragen".

Ehre fürs Team

Die Auszeichnung zum Wissenschafter des Jahres – sie wird jedes Jahr vom Klub der Bildungs- und Wissenschaftsjournalisten verliehen – empfindet der Vollblutforscher als "große Ehrung, insbesondere, wenn man zurückdenkt, wer diese Auszeichnung in den vergangenen Jahren erhalten hat – die Crème de la Crème der österreichischen Wissenschaft".

Die Auszeichnung versteht der Wissenschafter auch "als Anerkennung dafür, dass ich mit Kolleginnen und Kollegen viel Zeit und Herzblut in unsere Arbeit stecke, vor allem während der Pandemie".