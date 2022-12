USA: Historischer Durchbruch bei Kernfusion

Wissenschafterinnen und Wissenschaftern in den USA ist ein historischer Durchbruch auf dem Feld der Kernfusion gelungen. Erstmals wurde beim Verschmelzen von Atomkernen mehr Energie gewonnen als verbraucht, wie US-Energieministerin Jennifer Granholm am Dienstag in Washington verk├╝ndete. "Einfach ausgedr├╝ckt ist dies eine der beeindruckendsten wissenschaftlichen Leistungen des 21. Jahrhunderts".

Die Ergebnisse wurden von einem Forscherteam in der staatlichen National Ignition Facility (NIF) am Lawrence Livermore National Laboratory in Kalifornien erzielt und bedeuten einen Meilenstein auf dem Weg zur Erschlie├čung einer neuen Energiequelle. In einigen Jahren k├Ânnte mithilfe der Kernfusion wom├Âglich klimaneutral und sicher Strom in riesigen Mengen erzeugt werden. Allerdings d├╝rfte bis zur massenhaften Produktion wegen weiterhin gro├čer technischer H├╝rden noch ein weiter Weg sein.

Fusionsreaktion erh├Ąlt sich selbst

Schon vor knapp einem Jahr waren Fortschritte bei der Kernfusion an dem Institut verk├╝ndet worden. Dabei sei die Z├╝ndung des Plasmas erreicht worden, berichtete ein Forschungsteam Anfang des Jahres in der Fachzeitschrift "Nature". Dies f├╝hrt letztlich dazu, dass die Fusionsreaktion sich selbst erh├Ąlt. Im Kernfusionsreaktor liegt der Brennstoff in Form von Plasma vor - dieser Aggregatzustand entsteht, wenn man ein Gas extrem erhitzt.

Sauber und sicher

Sowohl Kernkraft als auch Kernfusion gewinnen Energie aus den Bindungskr├Ąften von Atomkernen. Bei der Kernkraft werden jedoch gro├če Atome gespalten, es entsteht unter anderem radioaktiver Abfall und es drohen schwere Unf├Ąlle. Bei der Kernfusion hingegen werden kleine Atomkerne zu gr├Â├čeren verschmolzen - fusioniert -, die Technologie gilt als sauber und sicher. Diese Form der Energiegewinnung ├Ąhnelt den Vorg├Ąngen in Sternen wie der Sonne.

Die Forschenden in Kalifornien nutzten f├╝r ihre Experimente die weltst├Ąrkste Laseranlage, um winzige Mengen von schwerem und ├╝berschwerem Wasserstoff (Deuterium und Tritium) in etwa ein Millionen Grad hei├čes Plasma zu wandeln. Dabei erhitzen viele Laserstrahlen das Innere eines wenige Millimeter gro├čen Beh├Ąlters.