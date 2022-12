Wie viel Wasser der Mensch wirklich braucht

Aufgrund der Vielzahl an Versuchspersonen weltweit ließen sich umfassende Vergleiche hinsichtlich Alter, Lebensstil, den Umweltbedingungen in verschiedenen Regionen, wie Luftfeuchtigkeit oder durchschnittliche Temperaturen, der KörpergrĂ¶ĂŸe oder dem Geschlecht der Teilnehmer anstellen. Die Forscher fanden heraus, dass erwachsene Menschen sehr unterschiedliche Mengen konsumieren. Die ermittelten Werte lagen zwischen rund 1,5 bis zu sechs Liter Wasser tĂ€glich und darĂŒber. Besonders hohe UmsĂ€tze legen demnach etwa Athleten, Vertreter von JĂ€ger-Sammler-Völkern oder Menschen an den Tag, die hart in der Landwirtschaft arbeiten.

Dass MĂ€nner im Schnitt mehr Wasser umsetzen ist vor allem in ihrer im Durchschnitt grĂ¶ĂŸeren Körpermasse begrĂŒndet. Frauen zwischen 20 und 55 Jahren und MĂ€nner zwischen 20 und 30 Jahren hatten im Schnitt die höchsten UmsĂ€tze. Menschen, die in Gegenden mit extremen Wetterbedingungen leben - also nĂ€her am Äquator oder an den Polen -, hatten insgesamt höhere WasserumsĂ€tze als Menschen in mittleren Breiten. Klar zeigte sich auch der Zusammenhang zwischen höheren Temperaturen und erhöhtem Wasserbedarf. Der weltweite Temperaturanstieg bringe damit letztlich im Schnitt auch einen steigenden Wasserbedarf mit sich.

In reiche LĂ€ndern kaum Temperaturextremen ausgesetzt

Dass Menschen in IndustrielĂ€ndern durchschnittlich weniger Wasserbedarf zu haben scheinen als Menschen in EntwicklungslĂ€ndern, fĂŒhren die Studienautoren darauf zurĂŒck, dass man in reicheren LĂ€ndern durch Heizungen und Klimaanlagen kaum noch großen Temperaturextremen ausgesetzt ist. Die Unterschiede illustrieren die Forscher auch mit einer aus der Studie abgeleiteten Formel: Demnach hat ein 20-jĂ€hriger Mann mit 70 Kilogramm Körpergewicht, der in einem industrialisierten Land auf Seehöhe bei Durchschnittstemperaturen um die zehn Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von 50 Prozent lebt und nicht exzessiv Sport betreibt eine tĂ€glichen Bedarf von 3,2 Litern. Ein ebenso alter und schwerer Athlet, der in einem Entwicklungsland auf 2.000 Metern Seehöhe bei im Schnitt 30 Grad und 90 Prozent Luftfeuchte lebt, kommt hingegen auf 7,3 Liter Wasserbedarf.