Unentdeckte Speicheldrüsen: Was hat es mit dem "neuen Organ" auf sich?

Kontroverser Fund

Der Zufallsfund – die Onkologen des Netherlands Cancer Institute stießen bei der Durchsicht spezieller bildgebender Diagnoseverfahren für Prostatakarzinome auf die sonderbaren Strukturen – beschert den Ärzten nun weltweite Aufmerksamkeit. In der dazugehörigen Studie sprechen sie immerhin von der Entdeckung eines "neuen Organs". An dieser Interpretation zweifelt Experte Weninger: "Ich bin nicht sehr überzeugt, dass es sich um Speicheldrüsen im eigentlichen Sinn und damit wirklich um ein neues Organ handelt."

Der Mensch verfügt über drei bekannte große Speicheldrüsenpaare im Mundraum – das größte liegt direkt hinter dem Kiefergelenk unterhalb und vor den Ohren, das zweite seitlich unter der Zunge, das dritte seitlich unter dem Kiefer. Viele weitere winzige Speicheldrüsen sitzen überall innerhalb der Schleimhaut von Lippen, Mundraum und Rachen verteilt. Sie alle produzieren Speichel, der beim Zerkleinern der Nahrung als Teil des Verdauungsprozesses und bei der Wundheilung behilflich ist.

Andere Funktion

"In der Region der Luftwege, wo die niederländischen Kollegen die vermeintlichen, größeren Speicheldrüsen verorten, herrscht ebenfalls eine sehr hohe Dichte vereinzelter kleiner Drüsen. Sie befeuchten durch die Abgabe von Sekreten die Atemluft und produzieren Schleim, der Schmutzpartikel auffängt. Aber sie produzieren nicht das für Speicheldrüsen charakteristische Verdauungsenzym", sagt Weninger. Mit der Funktion echter Speicheldrüsen sei das nicht vergleichbar. Das dort abgesonderte Drüsensekret gelangt auch nicht in den Mund, sondern nur in den Schlund.