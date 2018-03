Forscher finden neues Organ im menschlichen Körper

Was bislang für unwichtiges Zwischengewebe im Körper gehalten wurde, entpuppte sich nun als drittes Gefäßsystem, das von großer medizinischer Bedeutung sein könnte. Das Interstitium, wie das Zwischengewebe fachsprachlich genannt wird, hat durchaus Funktionen, wie Mediziner der New York University School of Medicine nun herausfanden. Damit könnte es ein neues Organ im menschlichen Organismus darstellen.

Komplexes Kammernsystem

Die Ärzte entdeckten bei einer modernen Form der Endoskopie des Gallenganges Zwischengewebe, welches wie ein Netzwerk aus unzähligen flüssigkeitsgefüllten Kammern aussah. Zuvor hatte man angenommen, dass die Zwischenräume um die Organe im Körper dicht und homogen seien. Das Team rund um den Pathologen Neil Theise untersuchte daraufhin weitere Organe und das umliegende Gewebe. Man stellte fest: Die Hohlräume fanden sich vom Darm bis zur Nase praktisch überall im Bindegewebe.

Im Fachblatt Scientific Reports sprechen die Forscher davon, dass es sich bei dem Netzwerk um ein eigenständiges Organ handeln könnte. "Ursprünglich haben wir gedacht, dass es einfach interessantes Gewebe ist. Wenn man aber nachforscht, wie Menschen Organe definieren, dreht sich alles um ein oder zwei Konzepte: dass sie eine einheitliche Struktur haben oder dass es Gewebe mit einer einheitlichen Struktur ist – oder dass es Gewebe mit einer einheitlichen Funktion ist", sagte Neil Theise im Interview mit CNN über die Erkenntnisse. Das Interstitium vereine beides: "Die Struktur ist überall gleich, egal wo man es untersucht, und so verhält es sich auch mit seinen Funktionen, die wir gerade näher erforschen."