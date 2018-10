Zukunftshoffnung: Neue Organe aus dem Labor

Es waren nur wenige Stunden, aber immerhin: Eine „gezüchtete Lunge“ aus menschlichen Zellen hat einem Schwein für eine kurze Zeit eine Sauerstoffaufnahme ermöglicht – in einem geringeren Ausmaß zwar als eine normale Lunge, aber trotzdem ausreichend.

Dieser Erfolg ist im Vorjahr dem Labor des aus Tirol stammenden Harvard-Professors und Thorax-Chirurgen Harald C. Ott gelungen. Er arbeitet im Massachusetts General Hospital in Boston , USA, als Thorax-Chirurg und leitet an der Harvard Medical School ein Labor für Organzüchtung und Regeneration ( Ott Laboratory for Organ Engineering and Regeneration). Bei der Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie (Lungenheilkunde) in Linz präsentierte er den aktuellen Forschungsstand.