Störche und Seeadler brüteten heuer besonders erfolgreich

10.000 Kilometer unterwegs

Der Großteil der heimischen Störche fliegt als so genannten „Ostzieher“ über den Bosporus und die Türkei in den Nahen Osten, und dann weiter ins östliche Afrika, teilweise sogar bis Südafrika. Die „Westzieher“, zu denen die Vorarlberger Störche zählen, starten aus Westeuropa und nutzen die schmale Mittelmeerenge bei Gibraltar, um in Westafrika zu überwintern.

Überwinterer in Vorarlberg

Unter den Westziehern gibt jedoch mittlerweile viele Störche, die gar nicht bis Afrika fliegen, sondern in Spanien oder sogar im Brutgebiet überwintern. So sind im Vorarlberger Rheindelta bis zu mehrere 100 Überwinterer anzutreffen. In den anderen Bundesländern sind nur vereinzelt Tiere im Winter zu beobachten. „Die Kälte ist für die Störche kein Problem. Solange der Winter nicht zu hart ist, finden sie ähnlich wie Graureiher und Silberreiher ausreichend Nahrung“, betont die Storchenexpertin von BirdLife Österreich: „Erst eine geschlossene Schneedecke und längerer Frost macht die Nahrungssuche unmöglich. Viele Störche weichen dann aber in günstigere Gebiete aus.“

Adler in bester Gesellschaft

Auch Seeadler aus dem Norden und Osten suchen bald ihre Winterquartiere auf: Viele von ihnen landen zwischen Boden- und Neusiedler See. Etwa die Hälfte der Seeadler, die im Winter in Österreich gezählt werden, sind Gäste aus dem Ausland. Sie ziehen zu Frühlingsbeginn wieder in ihre Heimat - nach Norddeutschland, Tschechien, Russland, Skandinavien und ins Baltikum. Die ganzjährig ansässigen Vögel werden stetig mehr. Die Naturschutzorganisation WWF Österreich berichtet aktuell von einer erfolgreichen Brutsaison.