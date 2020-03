Adler im Anflug: „Beflügelte Bestandszahlen“

Die größte Population gibt es in Niederösterreich, konzentriert auf die March-Thaya-Auen (56), das Waldviertel (41), die Donau-Auen (31) und das Weinviertel (8). Im Burgenland wurden 19 auf der Parndorfer Platte, 9 im Seewinkel und 9 im Südburgenland gesichtet; in Oberösterreich waren es drei am Unteren Inn.

Rückkehr des Kaiseradlers

Auch der Kaiseradler ist wieder dabei, in Mitteleuropa Fuß zu fassen. An der sogenannten „Pannonian Eagle Census“ beteiligten sich heuer rund 400 Personen, die insgesamt 535 Kaiseradler gesichtet haben – den Großteil davon in Ungarn.