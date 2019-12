Tödliche Hunde-Keime und Co.: Die skurrilsten Medizinfälle des Jahres

Ein einfacher Zahnstocher wurde heuer einem jungen Mann zum Verhängnis. Der 18-Jährige hatte den kleinen Spieß versehentlich verschluckt, wie Mediziner in einem Fallbericht im The New England Journal of Medicine schilderten. Durch den Verzehr eines Sandwiches war der zweieinhalb Zentimeter lange Holzspieß in den Körper des Mannes geraten und durch weite Teile seines Verdauungstraktes gewandert – ohne Schaden anzurichten. Schließlich perforierte der Stocher jedoch die Darmwand und eine Arterie, wodurch Bakterien in den Blutkreislauf gelangten. Zudem löste der Stocher schwere innere Blutungen aus. Bei einer Darmspiegelung entdeckten sie schließlich die Ursache seiner Schmerzen.