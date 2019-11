Hund leckt seinen Besitzer: Drei Wochen später ist dieser tot

Es ist eine dramatische, beinahe unglaubliche Geschichte: Ein 63-jähriger Mann aus Bremen wurde von seinem eigenen Hund geleckt - nicht gebissen, nicht gekratzt, nur berührt. Daraufhin verschlechterte sich sein Zustand derart, dass er auf der Intensivstation vom Roten Kreuz Krankenhaus in Bremen behandelt werden musste. Trotz bestmöglicher Therapie starb er schließlich an multiplem Organversagen. Die Zeitung Neue Westfälische hat den Fall veröffentlicht, nachdem das Fachmagazin European Journal of Case Reports in Internal Medicine einen wissenschaftlichen Fachartikel der behandelnden Ärzte publiziert hatte.