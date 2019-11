Mysteriöser Infekt: Wenn die Daunendecke krank macht

Dabei handelt es sich um eine mit Husten, Atemnot und Müdigkeit einhergehende Erkrankung, die durch eine Sensibilisierung und nachfolgende Überempfindlichkeit auf Umweltantigene, etwa Bakterien oder Pilze in der Luft, verursacht wird. Also eine Allergie. Im Fall des Patienten lösten Staub in Enten- oder Gänsefedern, die in der Bettwäsche gefunden wurden, die Krankheit aus.

"Lungenerkrankungen können sehr schwer zu diagnostizieren sein", sagte MeiLan Han, Lungenärztin an der Universität von Michigan der New York Times, die nicht mit dem Fall betraut war. Das Bestimmen der Ursachen sei oft eine Herausforderung. Zudem sei eine Hypersensitivitätspneumonitis äußert selten. Unbehandelt könne es jedoch zu Vernarbungen der Lunge oder Atemversagen kommen.

Allergische Reaktion

Laut Dempsey sind nur sehr wenige Menschen von dieser Form der allergischen Reaktion betroffen. Er rät also nicht pauschal von Daunendecken- und pölstern ab. "Wenn Sie jedoch an Atemnot oder Husten leiden und sich das nicht innerhalb weniger Wochen nach dem Kauf von Federbettwäsche beruhigt, sollten Sie das einem Arzt mitteilen."

Der Patient erhielt Steroide, um die Entzündung zu lindern. Zudem entsorgte er seine Daunendecke und die Kissen und tauschte sie gegen hypoallergene Bettwäsche. Eine Woche später begannen seine Symptome zu verschwinden.

Der Bericht wurde im Fachblatt BMJ Case Reports veröffentlicht.