Ausschlag im Gesicht: Britin wäscht Polster zehn Jahre lang nicht

Wann haben Sie Ihren Polster zum letzten Mal gewaschen? Erst kürzlich? Jahre her? Noch nie?

Auf der britischen Elternratgeberwebsite Mumsnet sorgte eine Userin kürzlich mit einem ehrlichen Geständnis für Entsetzen: Zehn Jahre lang habe sie ihr Kopfkissen nicht gereinigt, schilderte sie im Forum. Erst als sie regelmäßig und aus unerklärlichen Gründen Ausschläge ihm Gesicht bekam, entschied sie sich, ein neues anzuschaffen.

Hunderte User haben den Forumsbeitrag seit dessen Veröffentlichung vor einer Woche bereits kommentiert. Unter den Reaktionen finden sich neben Eingeständnissen eigener Nachlässigkeit in puncto Hygiene auch diverse Pflegetipps.

Worauf es bei der Reinigung von Bettwäsche, Bettdecken und Pölstern ankommt, erklärt Renate Huber vom oberösterreichischen Heimtextilkonzern Betten Reiter im Interview mit dem KURIER.

KURIER: Welche Verschmutzungen können beim täglichen Gebrauch von Bettwäsche und Bettzeug auftreten?

Renate Huber: Mehr, als man meinen möchte: Beim Schlafen hinterlassen wir unter anderem Hautschuppen, Körperhaare, Körperflüssigkeiten, wie etwa Schweiß, und Schmutzrückstände auf den Textilien. Frühstückt man im Bett, kommen Brösel und Ähnliches dazu. Das ist nicht weiter schlimm, wenn man auf Hygiene und Sauberkeit von Bettbezügen, Pölstern und Decken achtet. Sonst bietet man Milben und Bakterien die ideale Brutstätte.

Was bedeutet Letzteres konkret? Wie oft sollte man das Bett frisch beziehen?

Das hängt von den persönlichen Schlafgewohnheiten ab, wir empfehlen aber, Bettwäsche, also die Überzüge von Decken und Kissen, alle sieben Tage gegen frisch gewaschene zu wechseln. Wenn man im Bett isst und patzt, sollte die Bettwäsche gleich in der Waschmaschine landen. Allergiker sollten das Bett alle drei bis vier Tage neu beziehen. Wer gerne unbekleidet schläft, sollte ebenfalls öfter waschen und wechseln.

Was ist besonders wichtig, um die Langlebigkeit von Kopfkissen und Bettdecken zu gewährleisten?

Ganz grundsätzlich hilft Hygiene das Bettzeug länger zu erhalten. Das heißt: Materialien, die waschbar sind, sollten mindestens einmal pro Jahr gewaschen werden. Bei Daunendecken ist eine professionelle Daunenreinigung inklusive Tausch des Inletts (Bezugstoffes) alle fünf Jahre sinnvoll.

Was kann man im Alltag tun, um Decken und Pölster zu schonen?

Auf jeden Fall regelmäßig Lüften. Dadurch kann die in der Nacht aufgenommene Feuchtigkeit richtig trocknen. Durch leichtes Ausschütteln entfernt man zudem Haare und Hautschuppen. Am besten hängt man die Decken aus dem Fenster, aber nicht in die pralle Sonne.