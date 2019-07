Schlachtabfälle und Co.: Was wirklich in Weichspülern steckt

Sie werden mit flauschigen Plüschtieren, streichelzarter Bettwäsche, glücklichen Kindern und duftendem Frottee beworben: Dank diverser Weichspüler kommt die Wäsche weich und wohlriechend aus der Trommel.

Seit rund 40 Jahren sind derartige Produkte am Markt erhältlich – und es kommen laufend neue dazu.

Eine aktuelle Ausgabe der Sendung "Marktcheck" des deutschen SWR titelt nun jedoch mit "Ekelig oder kuschelig? Was Weichspüler in der Wäsche anrichtet".

Was an Weichspüler ekelerregend sein soll, fragen Sie sich? Die Tester des Verbraucherschutzformates haben es herausgefunden.

Was macht die Wäsche weich?

Hinter dem von vielen Konsumenten als angenehm empfundenen Weichmacheffekt stecken kationische Tenside. "Diese werden teilweise auch aus tierischem Fett, also aus Schlachtabfällen, hergestellt", erklärt Umweltwissenschafter Philip Heldt von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen im Interview mit dem SWR.

Das mutet nicht nur abstoßend an – für Vegetarier oder Veganer ist das auch wichtig zu wissen.

Laut dem SWR-Bericht sind die tierischen Abfälle oft ein Hauptbestandteil der Weichspüler, der Talg legt sich wie ein Mantel um die Textilien, und macht sie weich.

Weniger saugfähig

Auch die Saugfähigkeit leidet, wie ein Test des Verbrauchermagazins zeigt. Mit Weichspüler versetzte Handtücher saugten tatsächlich deutlich weniger Wasser auf.

Übler Geruch

In der Waschmaschine hinterlässt Weichspüler Spuren. Der schmierige Film, der die Bettwäsche weich macht, findet sich als Rückstand in der Maschine, etwa in den Rohren. "Das kann dazu führen, dass dort leichter Biofilm anhaftet, also, dass dort Bakterien wachsen. Wenn man diesen Biofilm feucht hält, weil man sehr regelmäßig wäscht, kann das zu Geruch in der Maschine führen", erklärt Philip Heldt.

Paradox: Oft wird Weichspüler verwendet, um ebendiesen Geruch loszuwerden.

Ungesunder Inhalt

Weichspüler enthalten auch Warnhinweise. Im Kleingedruckten wird zudem reichlich Chemisches gelistet.

Im Interview mit dem SWR bewertet Toxikologin Marike Kolossa vom deutschen Umweltbundesamt dies kritisch: "Vor allem sind das allergieauslösende Stoffe, die entweder als Duftstoffe oder als Konservierungsstoffe eingesetzt werden." Auf der Haut könne dies mitunter zu Kontaktdermatitis, Allergien und Reizungen führen, so die Expertin.

Der Duftstoff Lilial, der häufig auch in Produkten wie Waschpulver, Duschgel, Seifen und Handcremes steckt, stünde zudem unter Verdacht, die Fruchtbarkeit zu beeinträchtigen.

Auch für die Umwelt seien die enthaltenen Chemikalien eine Belastung, so Kolossa.

Lieber verzichten

Neu ist das – wenig berauschende Ergebnis – des SWR-Teams nicht. Bereits im Jahr 2003, also vor mittlerweile gut 16 Jahren, stellte die Zeitschrift Ökotest Weichspülern ein schlechtes Zeugnis aus.

Man fand kationische Tenside, welche die Hautfunktion stören können und Duftstoffe mit allergener Wirkung. "Auf Weichspüler kann man jedoch getrost verzichten. Die Wäsche wird weich und frisch, wenn sie im Freien getrocknet wird. Auch aus dem Wäschetrockner kommt die Wäsche wunderbar weich - ohne Weichspüler", so das Fazit der Tester damals.

Einzig positives Ergebnis: Die enthaltenen Tenside setzen den Reibungswiderstand zwischen den Quer- und Längsfäden herab. " Weichspüler erleichtern dadurch das Bügeln, sparen somit Energie und wirken antistatisch", hieß es.

Wer nicht auf Weichspüler verzichten will, kann in Bio-Drogerien und Reformhäusern nach veganen und biologisch abbaubaren Alternativen suchen.