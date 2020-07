Richard Mead: Der Christian Drosten des 18. Jahrhunderts

Entdeckt hat die Geschichte mit den verblüffenden Parallelen zu heute Andre Krischer. Der deutsche Historiker vom Exzellenzcluster „Religion und Politik“ der Universität Münster erzählt: „Als Corona kam, fiel mir ein, dass ich eine Arbeit in der Schublade hatte, die plötzlich ungeahnte Aktualität bekam. 1720/21 gab es in London eine heftige Diskussion darüber, ob Maßnahmen, die man ergriffen hatte, weil die Pest in Frankreich ausgebrochen war, nicht der Versuch waren, die armen Engländer zu unterjochen.“ Dass Seuchenprävention Verschwörungstheoretiker auf den Plan ruft, wiederholt sich laut Krischer in der Geschichte.