Dem Schwarzen Tod auf der Spur

Ab 541 wütete die Pest über 200 Jahre lang in Nordafrika, Vorderasien und Europa und trug zum Ende des Römischen Reiches und der Antike bei. Diese "Justinianische Pest-Pandemie" wurde von unterschiedlichen, aber nahe verwandten Pestbakterien-Stämmen verursacht, berichtet ein Forscherteam mit österreichischer Beteiligung im Fachjournal "Pnas". Die Erreger kamen damals bis nach Britannien.

Genom entschlüsselt

Die Forscher um Johannes Krause vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena sequenzierten das Erbgut von Pestbakterien - Yersinia pestis - aus menschlichen Überresten dieser Zeit. Es handelt sich dabei wohl um Pestopfer der "Justinianischen Pest-Pandemie", die in frühmittelalterlichen Begräbnisstätten in Deutschland, Frankreich, Spanien und auf den britischen Inseln gefunden wurden. An der Studie war auch Peter Stadler vom Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie der Universität Wien beteiligt.

Bis auf die britische Insel