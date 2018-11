Forscher enthüllen: Das schrecklichste Jahr unserer Zeitrechnung

Ursache örtlich festgemacht

In der im Fachblatt Antiquity veröffentlichten Studie gingen die Forscher dieser Frage mit Untersuchungen an Eisbohrkernen vom Schweizer Colle Gnifetti in den Alpen nach. Laut ihren Daten explodierte 536 ein Vulkan auf Island, der Asche, Rauch und Schwefelsäure großflächig über der Nordhalbkugel verteilte. Auf diese Katastrophe folgten zwei weitere massive Ausbrüche 540 und 547. Schicksalhaft war vor allem das Ereignis 540, durch das die Sommertemperaturen erneut um 1,4 bis 2,7 Grad Celsius fielen.

Entscheidender Nachweis waren kleine vulkanische Partikel im Schweizer Eis, die Vergleichsmaterial aus Island ähneln. Weitere Studien sollen gezielt nach diesem Material in anderen Teilen Europas suchen – etwa in Seesedimenten –, um den isländischen Ursprung bestätigen zu können. Zudem soll eine Rekonstruktion der Wetterbedingungen und Windsysteme erfolgen, die dafür gesorgt haben, dass die letztlich tödliche Wolke ihren Weg nach Europa und Asien fand.

100 Jahre Krise

Die wiederholten Ausbrüche, gefolgt von der Pest, stürzten Europa in eine wirtschaftliche Krise, die bis 640 anhalten sollte. Beweise für die Erholung der Lage fanden die Forscher ebenfalls im Eis: Ein Höchstwert an Blei deutete starke Luftverschmutzung mit dem giftigen Schwermetall an – als Folge des Wiederauflebens des Silberbergbaus und der hohen Nachfrage nach Silber, das aus Bleierzen gewonnen wurde.