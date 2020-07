Die neuen Medienstars: Ich bin’s, dein Virologe

Medikamente gegen die Winzlinge, die unter anderem für Pocken, Gelbfieber, Kinderlähmung, HiV, Herpes, Influenza, und die verschiedenen Coronaerkrankungen verantwortlich sind, ist für Virologen also eine echte Herausforderung. Wobei: „Corona-Virologen spielten in der Humanmedizin eine geringe Rolle. Anders als in der Tiermedizin, denn in Farmen gab es eine Reihe von Infektionen. Doch dann kam 2002 die erste SARS-Pandemie (eines der Coronaviren), und sie standen im Mittelpunkt des Interesses“, erinnert Heinz. „Alles, was sie davor im stillen Kämmerein geforscht hatten, war von überragender Bedeutung. Auf all dem baut die aktuelle Forschung auf.“

Übrigens: Auch June Almeidas Methoden werden noch immer angewendet. Ende der 1980er-Jahren wurde sie aus dem Ruhestand geholt, um das HI-Virus zu visualisieren. Und erst unlängst hat China Almeidas Technik genutzt, um Covid-19 zu identifizieren.