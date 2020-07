Warum die Virologie in Österreich in Frauenhand ist

Bei ihrer Kollegin in Innsbruck war es ähnlich. Als junge Medizinerin ist sie in einem Projekt über HIV-Infektionen gelandet. Also entschied sie sich für einen Facharzt in medizinischer Mikrobiologie und Virologie. Was sie daran fasziniert? „Ich denke gerne abstrakt, und ein Virus kann man nicht sehen. Es findet alles in der Fantasiewelt statt“, sagt von Laer. Im Laufe ihrer Karriere entwickelte sie nicht nur eine Gentherapie gegen Aids, sondern kürzlich auch ein Virus, das Krebszellen zerstört.

Derzeit kann sich aber keine der beiden ihrem Spezialgebiet widmen. „Corona überschattet alles“, meint Puchhammer-Stöckl. Mit dem erneuten Anstieg der Corona-Zahlen habe sie – ebenso wie von Laer – gerechnet. „Es musste so kommen, wenn die Maßnahmen gelockert werden“, so von Laer. Beunruhigt seien sie trotzdem nicht. Das Virus bleibe derzeit in den Clustern, das Contact Tracing funktioniere gut. Das sei aber nur eine Momentaufnahme. Valerie Krb